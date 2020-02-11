11 февраля. Mossovetinfo.ru – Общегородские субботники в 2020 году пройдут в Москве 11 и 25 апреля, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин пригласил всех желающих принять участие в уборке дворов и парков, высадке деревьев и клумб, а также напомнил, что инвентарь для участия в субботнике предоставят городские власти.
Кроме того, мэр Москвы сообщил, что городские службы будут приводить город в порядок после зимы в течение всего апреля.
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