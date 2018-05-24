24 мая. Mossovetinfo.ru – Сухая и теплая погода ожидается в Москве в четверг 24 мая, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



В течение дня воздух в столице прогреется до +22, +24 градусов. В основном будет солнечно, возможна небольшая облачность. Осадков не ожидается.



В ночное время температура снизится до +8, +10 градусов. Ранее сообщалось, что в пятницу в Москву придет похолодание.