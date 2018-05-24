Другие материалы
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Город (Москва и область)
24.05.2018, 12:32
Власти Москвы подобрали 34 площадки в ЮЗАО для старта программы реновации
24 мая. Mossovetinfo.ru – Для старта программы реновации в Юго-западном административном округе Москвы подобрано 34 площадки, сообщает «Интерфакс-недвижимость» со ссылкой на председателя Москомархи...
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Город (Москва и область)
24.05.2018, 11:39
Мужчина упал на рельсы на станции метро «Театральная»
24 мая. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на Замоскворецкой линии метрополитена, из-а инцидента с пассажиром, сообщает пресс-служба столичной подземки. Сообщается, что на с...
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Город (Москва и область)
24.05.2018, 11:20
Доступ в «Лужники» ограничат с 25 мая по 18 июля из-за проведения ЧМ-2018
24 мая. Mossovetinfo.ru – Доступ на территорию стадиона «Лужники» будет ограничен с 25 мая по 18 июля в связи с проведением в России ЧМ-2018, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы...