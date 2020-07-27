27 июля. Mossovetinfo.ru – Арт-объект «Световое пианино» установили на площади возле станции метро «Улица 1905 года», сообщается на портале mos.ru.



Арт-объект состоит из двух лент с динамической светоиллюминацией и звуковыми эффектами общей протяженностью 73 метра. Вдоль нижней части ленты установили клавиши пианино. Каждая из них оснащена колонками и датчиком расстояния, который реагирует на приближение человека. Чтобы пианино заиграло, достаточно поднести руку к одной из клавиш.



Подсветка защищена специальным экраном, что делает арт-объект безопасным для детей и взрослых. Цвет ленты меняется от красного цвета до фиолетового в зависимости от высоты ноты.



Это второй подобный арт-объект в мире, ранее подобное «Световое пианино», было установлено в США, в штате Миннесота.