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Город (Москва и область)     27.07.2020 08:36

«Световое пианино» установили около станции метро «Улица 1905 года»

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Теги:  арт-объекты  украшение города 

27 июля. Mossovetinfo.ru – Арт-объект «Световое пианино» установили на площади возле станции метро «Улица 1905 года», сообщается на портале mos.ru.

Арт-объект состоит из двух лент с динамической светоиллюминацией и звуковыми эффектами общей протяженностью 73 метра. Вдоль нижней части ленты установили клавиши пианино. Каждая из них оснащена колонками и датчиком расстояния, который реагирует на приближение человека. Чтобы пианино заиграло, достаточно поднести руку к одной из клавиш.

Подсветка защищена специальным экраном, что делает арт-объект безопасным для детей и взрослых. Цвет ленты меняется от красного цвета до фиолетового в зависимости от высоты ноты.

Это второй подобный арт-объект в мире, ранее подобное «Световое пианино», было установлено в США, в штате Миннесота.


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Карта места

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Теги: 
арт-объекты  украшение города 

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