10 ноября. Mossovetinfo.ru – Тактовое движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) уже с 2019 году сократится до 4 минут. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1»
Мэр столицы отметил, что это позволит ускорить движение поездов на 20 процентов.
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