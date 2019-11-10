10 ноября. Mossovetinfo.ru – Тактовое движение по Московскому центральному кольцу (МЦК) уже с 2019 году сократится до 4 минут. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1»



Мэр столицы отметил, что это позволит ускорить движение поездов на 20 процентов.