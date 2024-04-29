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Город (Москва и область)     01.05.2024 11:00

Танк M1 Abrams и другую трофейную технику НАТО доставили на выставку на Поклонной горе - Минобороны

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Теги:  трофеи  СВО  НАТО  техника  танк  Abrams  выставка  музей Победы  Минобороны  Leopard 2A6  БМП Marder  БМП Bradley  БТР М113 

1 мая — Mossovetinfo.ru — На выставочную экспозицию образцов трофейного вооружения и военной техники МО РФ у музея Победы на Поклонной горе доставили танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину M1150 Assault Breacher Vehicle производства США, сообщает Минобороны.

Оба образца были захвачены российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции при ведении наступательных действий в районе Бердычей на Авдеевском направлении. 

Основным предназначением штурмовой инженерной машины M1150 Assault Breacher Vehicle, также выполненной на базе танка M1 Abrams является проделывание проходов в минных полях.

Ранее на площадке перед музеем Победы были размещены тридцать две единицы трофейной техники, среди которых немецкие танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777, бронированные автомобили AT105 Sakson и Husky TSV производства Великобритании, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британская бронемашина Mastiff, французский колесный танк AMX-10RC, шведская БМП CV90, защищенный автомобиль Bushmaster производства Австралии, финский БТР Sisu Pasi 
XA-180/185, бронеавтомобиль Mamba MK2 южноафриканского производства, чешская БМП-1, украинская боевая машина поддержки танков «Азовец», а также другие образцы автобронетанковой техники.

Кроме того, на выставке будет представлено стрелковое и инженерное вооружение армий иностранных государств, входящих в военно-политический блок НАТО, а также беспилотные летательные аппараты, средства связи и снаряжение украинских неонацистов.

Выставка разделена на несколько тематических зон, экспонаты будут сопровождаться информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах их захвата российскими военнослужащими.

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Карта места

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Теги: 
трофеи  СВО  НАТО  техника  танк  Abrams  выставка  музей Победы  Минобороны  Leopard 2A6  БМП Marder  БМП Bradley  БТР М113 

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