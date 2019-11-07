7 ноября. Mossovetinfo.ru – На официальном сайте московского метро появился тарифный калькулятор, позволяющий рассчитать стоимость поездки с учетом открытия первых двух маршрутов МЦД.
С помощью тарифного калькулятора можно сравнить стоимость поездки по железнодорожным направлениям сейчас и после открытия МЦД, а также посчитать стоимость поездки по конкретному маршруту. Также сайт подскажет сколько времени займет поездка.
Ранее сообщалось, что на МЦД будет три тарифные зоны: «Центральная», «Пригород» и «Дальняя», а пересадки с МЦД на метро и МЦК будут бесплатными. Также сообщалось, что первые два маршрута МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино-Подольск» планируется запустить 21 ноября 2019 года.
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