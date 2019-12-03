3 декабря. Mossovetinfo.ru – Изменения тарифов на коммунальные услуги в Москве с 1 января 2020 года не произойдет. Решение было принято на заседании президиума правительства столицы.



Тарифы на газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение будут проиндексированы с 1 июля 2020 года в среднем на 3,7%.