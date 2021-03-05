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Город (Москва и область)     05.03.2021 22:38

Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

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Теги:  парковка  тарифы 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Тарифы на парковку изменятся с 5 апреля на 193 участках московских улиц. Об этом сообщает департамент транспорта.

На тех улицах, на которых загрузка парковок достигает 96%, будет введен повышенный тариф в 380 рублей в час. На других улицах, где загрузка меньше, начнет действовать дифференцированный тариф. Власти утверждают, что на некоторых улицах стоит ждать уменьшение тарифа.

Для местных жителей, у которых есть резидентные соглашения, парковка на этих улицах останется бесплатной. При этом в случае, если даже повышенный тариф не освободит парковочные места для местных жителей, они могут подать заявку на организацию парковочных мест «только для резидентов», на которых смогут парковаться только местные жители.

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Карта места

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Теги: 
парковка  тарифы 

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