Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы

5 марта. Mossovetinfo.ru – Тарифы на парковку изменятся с 5 апреля на 193 участках московских улиц. Об этом сообщает департамент транспорта.



На тех улицах, на которых загрузка парковок достигает 96%, будет введен повышенный тариф в 380 рублей в час. На других улицах, где загрузка меньше, начнет действовать дифференцированный тариф. Власти утверждают, что на некоторых улицах стоит ждать уменьшение тарифа.



Для местных жителей, у которых есть резидентные соглашения, парковка на этих улицах останется бесплатной. При этом в случае, если даже повышенный тариф не освободит парковочные места для местных жителей, они могут подать заявку на организацию парковочных мест «только для резидентов», на которых смогут парковаться только местные жители.