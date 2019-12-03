3 декабря. Mossovetinfo.ru – Тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы на 2020 год будут проиндексированы. Соответствующее решение принято на заседании президиума правительства столицы.



Стоимость проезда повысится в среднем на 3%. Новые тарифы начнут действовать с 1 февраля 2020 года.



Разовая поездка в метро по карте «Тройка» вырастет на 2 рубля – до 40 рублей, по тарифу «90 минут» – 62 рубля вместо 59 рублей, при оплате банковской картой – 44 рубля вместо 42 рублей.



Также изменится стоимость поездки по билету «Кошелек» (с 45 до 47 рублей) и при оплате банковским картам (с 49 рублей до 51 рубля) при проезде на МЦД в зоне «Пригород».



Билет «Единый» на одну поездку будет также стоить на 2 рубля дороже – 57 рублей, на 2 поездки – 114 рублей вместо 110 рублей, на 60 поездок – 1 970 рублей вместо 1 900 рублей.



Не изменится стоимость безлимитных проездных билетов на все виды транспорта: 30 дней – 2 170 рублей; 90 дней – 5 430 рублей; 365 дней – 19 500 рублей.



Также не изменятся тарифы на безлимитные проездные, включающие зону «Пригород» МЦД: 30 дней – 2 570 рублей; 90 дней – 6 940 рублей; 365 дней – 24 450 рублей.



Билет ТАТ без лимита поездок на 30 дней будет стоить 1 180 рублей вместо 1 140 рублей.