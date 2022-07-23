Другие материалы
-
Город (Москва и область)
26.07.2022, 09:00
Тайский фестиваль состоится в саду «Эрмитаж» с 5 по 7 августа
26 июля. Mossovetinfo.ru - Тайский фестиваль THAI FESTIVAL IN MOSCOW — 2022 пройдет с 5 по 7 августа в саду «Эрмитаж» по адресу: улица...
-
Город (Москва и область)
24.07.2022, 09:37
«Оранжевый» уровень опасности из-за жары объявлен в Москве до вечера воскресенья 24 июля
24 июля. Mossovetinfo.ru - В Москве до вечера воскресенья 24 июля объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, пред...
-
Город (Москва и область)
23.07.2022, 11:56
До 22 августа закрыли для пассажиров участок БКЛ метро от «Савеловской» до «Петровского парка»
23 июля. Mossovetinfo.ru - Участок от «Савеловской» до «Петровского парка» БКЛ метро закрыли для пассажиров до 22 авгус...