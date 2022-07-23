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Город (Москва и область)     26.07.2022 09:00

Тайский фестиваль состоится в саду «Эрмитаж» с 5 по 7 августа

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Теги:  Москва  Тверской район  сад "Эрмитаж"  Тайский фестиваль 

26 июля. Mossovetinfo.ru - Тайский фестиваль THAI FESTIVAL IN MOSCOW — 2022 пройдет с 5 по 7 августа в саду «Эрмитаж» по адресу: улица Каретный ряд, дом 3. Официальное торжественное открытие состоится 5 августа в 18:00.

Фестиваль посвящен культуре Тайланда. Москвичей и жителей столицы познакомят с национальными традициями и искусством. В рамках фестиваля будут организованы фудкорты, фотозоны, показательные выступления боксеров муай-тай и сеансы тайского массажа, народные ремесла, мастер-классы, выступления тайских и российских исполнителей, показы дизайнеров из Тайланда и России.

Мероприятие организовано посольством Королевства Таиланд в России совместно с Правительством Москвы.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Тверской район  сад "Эрмитаж"  Тайский фестиваль 

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