10 ноября. Mossovetinfo.ru – Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы с 13 ноября не должно превышать 25 процентов общей вместимости зала. Об этом сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.



Какие еще ограничения вводятся в Москве с 13 ноября в рамках борьбы с распространением коронавируса, читайте здесь.