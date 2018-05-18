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Город (Москва и область)
19.05.2018, 13:17
Технический пуск участка желтой ветки метро запланирован на начало лета
19 мая. Mossovetinfo.ru - Технический пуск Калининско-Солнцевской линии запланирован на начало лета. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, которого цитирует Стройкомплекс. ...
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Город (Москва и область)
18.05.2018, 16:08
В выходные в Москве похолодает
18 мая. Mossovetinfo.ru – В связи с наступлением североатлантического циклона, в выходные дни в Москву придет похолодание, сообщает центр погоды «Фобос». По прогнозам синоптиков, в субботу 1...
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Город (Москва и область)
18.05.2018, 13:58
МЧС предупредило москвичей о неблагоприятной погоде вечером 18 мая
18 мая. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о неблагоприятной погоде, ожидающейся в Москве во второй половине дня пятницы 18 мая. По данным синоптиков, ве...