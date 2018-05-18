19 мая. Mossovetinfo.ru - Технический пуск Калининско-Солнцевской линии запланирован на начало лета. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, которого цитирует Стройкомплекс.



Он отметил, что работы по строительству участка от «Раменок» до «Рассказовки» находятся на завершающей стадии.



Участок включает в себя 7 станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

