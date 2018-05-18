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Город (Москва и область)     19.05.2018, 13:17

Технический пуск участка желтой ветки метро запланирован на начало лета

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Теги:  метро  метрополитен  Калининско-Солнцевская линия 

19 мая. Mossovetinfo.ru - Технический пуск Калининско-Солнцевской линии запланирован на начало лета. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин, которого цитирует Стройкомплекс.

Он отметил, что работы по строительству участка от «Раменок» до «Рассказовки» находятся на завершающей стадии.

Участок включает в себя 7 станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Калининско-Солнцевская линия 

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