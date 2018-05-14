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Город (Москва и область)     14.05.2018, 12:58

Telegram обжаловал в Мосгорсуде решение о блокировке мессенджера в России

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Теги:  Мосгорсуд  Telegram 

14 мая. Mossovetinfo.ru – Адвокаты Telegram оспорили в Мосгорсуде решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram на территории России, сообщил в своем Telegram-канале один из адвокатов Павел Чиков.

В апелляционном заявлении указано, что заявление о блокировке было подано неуполномоченным лицом, во время рассмотрения дела был нарушен процессуальный порядок рассмотрения заявления, кроме того, в решении суда отсутствует обоснование вводимых против компании нарушений.

Также в заявлении указывается, что действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера привели к блокировке миллионов ip-адресов, в том числе компаний, которые не имеют отношения к мессенджеру Telegram. В результате «десятки предприятий понесли и продолжают нести убытки».

Адвокаты просят отменить решение Таганского суда о блокировке мессенджера в России и прекратить производство по делу.

Решение о блокировке Telegram было принято Таганским районным судом Москвы 13 апреля по иску Роскомнадзора. Ранее руководство Telegram отказалось исполнить требования ФСБ по предоставлению ключей для расшифровки сообщений пользователей. В компании утверждают, что это технически невозможно. Однако Верховный суд России 20 марта признал требование ФСБ законным. Данное решение также было обжаловано адвокатами мессенджера


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Теги: 
Мосгорсуд  Telegram 

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