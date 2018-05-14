14 мая. Mossovetinfo.ru – Адвокаты Telegram оспорили в Мосгорсуде решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram на территории России, сообщил в своем Telegram-канале один из адвокатов Павел Чиков.



В апелляционном заявлении указано, что заявление о блокировке было подано неуполномоченным лицом, во время рассмотрения дела был нарушен процессуальный порядок рассмотрения заявления, кроме того, в решении суда отсутствует обоснование вводимых против компании нарушений.



Также в заявлении указывается, что действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера привели к блокировке миллионов ip-адресов, в том числе компаний, которые не имеют отношения к мессенджеру Telegram. В результате «десятки предприятий понесли и продолжают нести убытки».



Адвокаты просят отменить решение Таганского суда о блокировке мессенджера в России и прекратить производство по делу.



Решение о блокировке Telegram было принято Таганским районным судом Москвы 13 апреля по иску Роскомнадзора. Ранее руководство Telegram отказалось исполнить требования ФСБ по предоставлению ключей для расшифровки сообщений пользователей. В компании утверждают, что это технически невозможно. Однако Верховный суд России 20 марта признал требование ФСБ законным. Данное решение также было обжаловано адвокатами мессенджера