24 мая. Mossovetinfo.ru – Тематические ролики в честь Дня славянской письменности и культуры москвичи увидят на экранах и медифасадах города в четверг 24 мая, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.



Трехминутные ролики, с изображением букв старославянского алфавита, старинных русских грамот, гравюр с изображением старой Москвы, а также просветителей Руси святых Кирилла и Мефодия, будут показаны на медифасадах Центрального телеграфа и Нового Арбата, на цифровых билбордах и на больших экранах, установленных на Новом Арбате.



Кроме того, в честь праздника в городе размещено 600 праздничных плакатов. Они размещены на остановках общественного транспорта, рекламных конструкциях и афишных стендах.