13 июня. Mossovetinfo.ru – Двенадцать цветников, посвященных предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года, появились на улицах Москвы, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.



Каждый из цветников имеет уникальный рисунок, созданный на основе символики ЧМ-2018. Для создания тематических цветников было использовано около 40 тысяч цветов, десяти цветовых оттенков.



Шесть тематических цветников были разбиты вдоль Волоколамского шоссе, еще шесть появились на Рублевском и Варшавском шоссе, на площади Гагарина, на Земляном валу и в Ильинском сквере.



ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.