Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     27.08.2018 11:56

Тематический поезд «Город образования» запустили в московском метро

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  тематический поезд  образование 

27 августа. Mossovetinfo.ru – Новый тематический поезд «Город образования» запущен на Калужско-рижской линии метрополитена, сообщает «Интерфакс».

Новый тематический поезд является совместным проектом столичной подземки и департамента образования Москвы.

В вагонах поезда пассажиры смогут узнать о системе образования в Москве, о Едином государственном экзамене, об успехах московских школьников на всероссийских и международных олимпиадах, о профессиональном образовании в столице, отдельный вагон посвящен Московской электронной школе.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  тематический поезд  образование 

Возврат к списку

Лента новостей

12:57 В России Акцизы на топливо в России вырастут с 1 января 2019 года

12:31 В России В России начнут платить за помощь полиции

11:56 Город (Москва и область) Тематический поезд «Город образования» запустили в московском метро

11:29 Город (Москва и область) В Москве планируют сохранить региональные доплаты к пенсиям - СМИ

10:48 Город (Москва и область) В Москве выставили на торги 20 объектов недвижимости в центре города

Актуальные материалы

07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города

07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов

07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн

18:54 Город (Москва и область) Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира

16:29 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы запустят 25 августа на время закрытия участка желтой ветки метро

15:33 Город (Москва и область) Собянин обсудил с экспертами транспортные вопросы

15:11 Город (Москва и область) Более 3,5 тысячи обращений по вопросам реновации поступило от москвичей с начала года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru