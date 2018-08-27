27 августа. Mossovetinfo.ru – Новый тематический поезд «Город образования» запущен на Калужско-рижской линии метрополитена, сообщает «Интерфакс».
Новый тематический поезд является совместным проектом столичной подземки и департамента образования Москвы.
В вагонах поезда пассажиры смогут узнать о системе образования в Москве, о Едином государственном экзамене, об успехах московских школьников на всероссийских и международных олимпиадах, о профессиональном образовании в столице, отдельный вагон посвящен Московской электронной школе.
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