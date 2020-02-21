21 февраля. Mossovetinfo.ru – В московском метро запустили тематический состав «путь к Победе» посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне.



Тематический поезд является совместным проектом метрополитена, «Активного гражданина» и Российского военно-исторического общества. Он будет курсировать по Кольцевой линии в течение полугода.



Новый тематический поезд рассказывает пассажирам о важнейших событиях Великой Отечественной войны: обороне Брестской крепости, Битве за Москву, блокаде Ленинграда, Сталинградской и Курской битвах, битве за Днепр, освобождении Европы и взятии Берлина. Кроме того, участники проекта «Активный гражданин» могли прислать фото и истории героев войны, 60 из которых были отобраны для оформления поезда.



Кроме того, пассажиры поезда смогут узнать интересные факты из жизни выдающихся советских военачальников, а также узнать о боевых операциях Красной армии, ее военной технике и вооружениях.



Рассказать об подвигах своих родственников москвичи могут и после запуска поезда. Достаточно прислать фото и историю героя войны на сайт проекта и заполнить специальную анкету. После проверки в электронной базе данных министерства обороны все истории будут размещены на сайте РВИО.