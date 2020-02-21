21 февраля. Mossovetinfo.ru – В московском метро запустили тематический состав «путь к Победе» посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Тематический поезд является совместным проектом метрополитена, «Активного гражданина» и Российского военно-исторического общества. Он будет курсировать по Кольцевой линии в течение полугода.
Новый тематический поезд рассказывает пассажирам о важнейших событиях Великой Отечественной войны: обороне Брестской крепости, Битве за Москву, блокаде Ленинграда, Сталинградской и Курской битвах, битве за Днепр, освобождении Европы и взятии Берлина. Кроме того, участники проекта «Активный гражданин» могли прислать фото и истории героев войны, 60 из которых были отобраны для оформления поезда.
Кроме того, пассажиры поезда смогут узнать интересные факты из жизни выдающихся советских военачальников, а также узнать о боевых операциях Красной армии, ее военной технике и вооружениях.
Рассказать об подвигах своих родственников москвичи могут и после запуска поезда. Достаточно прислать фото и историю героя войны на сайт проекта и заполнить специальную анкету. После проверки в электронной базе данных министерства обороны все истории будут размещены на сайте РВИО.
14:11 Город (Москва и область) Тематический поезд «Путь к Победе» запустили в московском метро
13:50 Общество Какой будет погода в Москве с 22 по 24 февраля
13:24 Город (Москва и область) Открытие парка «Остров Мечты» состоится 29 февраля
11:52 В мире Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать потери Белоруссии от налогового маневра
11:04 Город (Москва и область) Вестибюль станции метро «Площадь Ильича» закроют на ремонт с 22 по 24 февраля
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года
13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году
22:31 Власть В МГД обсудили поправки в конституцию РФ по теме местного самоуправления