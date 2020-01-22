22 января. Mossovetinfo.ru – Во вторник, 21 января в Москве зафиксирован температурный рекорд, сообщает центр погоды «Фобос».
Сообщается, что к 15:00 на метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до отметки в +3.4°. Это самый высокий показатель с 1957 года, когда в Москве зафиксировали температуру в +3.3°
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