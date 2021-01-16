11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года
11:30 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году планируют построить более 100 домов по программе реновации
10:38 Город (Москва и область) Температуру в системе отопления в Москве подняли до максимума
09:52 Общество Снегопад и морозы ожидаются в Москве 16 января
09:02 Город (Москва и область) ИП и самозанятые в Москве с 19 января смогут записаться на прививку от COVID-19
11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года
11:30 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году планируют построить более 100 домов по программе реновации
20:43 Общество Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V»
18:51 Мнения Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае
08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19
19:41 Общество Женщина-машинист электрички выполнила первый рейс