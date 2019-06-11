11 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве начались работы по благоустройству территорий, которые прилегают к 12 научным организациям и воинской части, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Благоустроены будут территории вокруг научно-исследовательских институтов и технопарков, расположенных в семи городских округах.
В ходе работ будет заменено дорожное покрытие тротуаров и проезжей части дорог, установлен бордюрный камень, появятся новые системы освещения, вокруг предприятий разобьют газоны и цветники, также возле учреждений появятся новые остановки общественного транспорта.
Всего в 2019 году планируется благоустроить территории вокруг 31 научных организаций и промышленных предприятий.
10:44 Город (Москва и область) Инфраструктуру МЦК готовят к сокращению интервала движения поездов
10:11 Город (Москва и область) На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками обнаружены ДНК других людей
09:55 Город (Москва и область) Территории вокруг 31 предприятия Москвы благоустроят
09:12 В России Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет
08:24 Город (Москва и область) Расписание электричек МЖД изменится 11 и 12 июня
10:58 Город (Москва и область) В Москве стартовала избирательная компания по выборам в Мосгордуму
11:21 Город (Москва и область) В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона