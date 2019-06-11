11 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве начались работы по благоустройству территорий, которые прилегают к 12 научным организациям и воинской части, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Благоустроены будут территории вокруг научно-исследовательских институтов и технопарков, расположенных в семи городских округах.



В ходе работ будет заменено дорожное покрытие тротуаров и проезжей части дорог, установлен бордюрный камень, появятся новые системы освещения, вокруг предприятий разобьют газоны и цветники, также возле учреждений появятся новые остановки общественного транспорта.



Всего в 2019 году планируется благоустроить территории вокруг 31 научных организаций и промышленных предприятий.