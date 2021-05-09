Точки запуска салюта 9 мая 2021 года в Москве

9 мая. Mossovetinfo.ru – Праздничный артиллерийский салют в честь 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустят из 16 точек. Всего будет в небо столицы будет выпущено более 12 тысяч фейерверочных изделий. Салют начнется в 22:00.



Точки запуска салюта:



— Парк-Победы

— Лужнецкая набережная (две точки)

— Лианозово

— Всероссийский выставочный центр

— Измайловский парк

— Ново-Переделкино

— Парк Кузьминки



Другие районы и округа (точный адрес точки не указан):



— Нагатинский затон

— Обручевский

— Южное Бутово

— Митино

— Покровское-Стрешнево

— Левобережный

— Зеленоград

— Троицк