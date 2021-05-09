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Город (Москва и область)     09.05.2021 10:54

Точки запуска салюта 9 мая 2021 года в Москве

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Теги:  салют  День Победы  9 мая 

9 мая. Mossovetinfo.ru – Праздничный артиллерийский салют в честь 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустят из 16 точек. Всего будет в небо столицы будет выпущено более 12 тысяч фейерверочных изделий. Салют начнется в 22:00.

Точки запуска салюта:

— Парк-Победы
— Лужнецкая набережная (две точки)
— Лианозово
— Всероссийский выставочный центр
— Измайловский парк
— Ново-Переделкино
— Парк Кузьминки

Другие районы и округа (точный адрес точки не указан):

— Нагатинский затон
— Обручевский
— Южное Бутово
— Митино
— Покровское-Стрешнево
— Левобережный
— Зеленоград
— Троицк

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Карта места

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Теги: 
салют  День Победы  9 мая 

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