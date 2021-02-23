Точки запуска салюта на 23 февраля в Москве

23 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве праздничный салют в честь Дня защитника Отечества 23 февраля 2021 года запустят с трех площадок.



Салют запустят на Лужнецкой набережной, в Парке Победы на Поклонной горе и на ВДНХ. Начало – в 21:00. Всего будет произведено 30 залпов из 78 салютных установок и артиллерийских орудий.