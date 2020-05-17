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Город (Москва и область)     17.05.2020 13:03

Только три московских пляжа готовы к купальному сезону

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Теги:  пляжи  купальный сезон  проверка 

17 мая. Mossovetinfo.ru – Поисковой спасательный водолазный отряд в период с 6 по 16 мая проверил 11 московских зон отдыха с купанием, к началу купального сезона готовы только три из них, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Были проверены зоны отдыха пляж Левобережный, Большой садовый пруд, пляжный комплекс Бич Клаб, Озеро Белое, Тропарево, Мещерское, Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, Большой городской пруд, Озеро Чёрное и Озеро Школьное.

Только в зонах отдыха Тропарево, Мещерское и пляж Левобережный дно водоемов чистое, зоны готовы к открытию купального сезона.

Сообщается, что в остальных зонах отдыха подготовка водоемов к купальному сезону не проводилась в связи с ограничениями, введенными в Москве из-за распространения коронавируса.

Собственникам зон отдыха выданы предписания о необходимости провести очистку дна водоемов от мусора и опасных предметов до 25 мая.


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Теги: 
пляжи  купальный сезон  проверка 

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