17 мая. Mossovetinfo.ru – Поисковой спасательный водолазный отряд в период с 6 по 16 мая проверил 11 московских зон отдыха с купанием, к началу купального сезона готовы только три из них, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент Москвы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.



Были проверены зоны отдыха пляж Левобережный, Большой садовый пруд, пляжный комплекс Бич Клаб, Озеро Белое, Тропарево, Мещерское, Серебряный Бор-2, Серебряный Бор-3, Большой городской пруд, Озеро Чёрное и Озеро Школьное.



Только в зонах отдыха Тропарево, Мещерское и пляж Левобережный дно водоемов чистое, зоны готовы к открытию купального сезона.



Сообщается, что в остальных зонах отдыха подготовка водоемов к купальному сезону не проводилась в связи с ограничениями, введенными в Москве из-за распространения коронавируса.



Собственникам зон отдыха выданы предписания о необходимости провести очистку дна водоемов от мусора и опасных предметов до 25 мая.