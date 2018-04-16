Тоннель Северо-Восточной хорды на пересечении с Щелковским шоссе почти готов

16 апреля. Mossovetinfo.ru - Тоннель Северо-Восточной хорды на пересечении с Щелковским шоссе почти готов. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.



На данный момент осталось завершить монтаж гранитных плит и устройство отмостки.



Участок Северо-Восточной хорды от Измайловского до Щелковского шоссе войдет в состав трассы, которая соединит Северный, Северо-Восточный и Восточный округа Москвы.