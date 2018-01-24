Торговые палатки в Москве отодвинули от метро и ТПУ еще на 25 метров

24 января. Mossovetinfo.ru - Расстояние ведения торговли от станций метро и транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Москве увеличено в два раза. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) приняла Московская городская Дума. Об этом сообщает в среду корреспондент ИА «Моссовет».



Таким образом, запрещается торговля в 50-метровой зоне (ранее - 25 метров) от метро и ТПУ. Кроме того, документом уточняется список мест, где нельзя вести торговлю. Это, в частности, вестибюли станций метро, подуличные переходы и другие сооружения метрополитена, территорию ММТС.



Полномочия по составлению административных протоколов передаются от Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) к ГКУ «Организатор перевозок».