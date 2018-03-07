Торговый комплекс площадью 5 тысяч квадратных метров построят в Люблино

7 марта. Mossovetinfo.ru - Торговый центр площадью 5 тысяч квадратных метров построят в районе Люблино. Об этом сообщили в Москомархитектуре.



Торговый комплекс появится по адресу: Ставропольский проезд, владение 9. На территории будут построены парковка 1,7 тысячи квадратных метров, а также фудкорт.



В торговом комплексе жители района смогут воспользоваться услугами парикмахерской, ремонтной мастерской и химчистки.