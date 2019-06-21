21 июня. Mossovetinfo.ru – Капитальный ремонт трамвайных путей проведут возле станции метро «Семеновская» сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Работы будут проходить на оборотной петле возле метро. Старые трамвайные пути будут демонтированы, вместо них уложат новые, будут заменены провода контактной сети и проложены новые кабельные линии. Также появятся новые системы обогрева и автоматизации стрелочных переводов.
В будние дни работы будут проводится в ночное время с 00:30 до 05:30. В выходные дни работы будут проходить круглосуточно, движение трамваев на этом участке будет закрываться, вместо них будут запускать компенсационные автобусы.
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