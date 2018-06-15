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Город (Москва и область)     15.06.2018 08:26

Транспорт Москвы справился с перевозкой болельщиков после стартового матча ЧМ-2018

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Теги:  транспорт  ЧМ-2018  чемпионат мира-2018  чемпионат мира 

15 июня. Mossovetinfo.ru – Общественный транспорт Москвы справился с перевозкой болельщиков после матча открытия чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.

Чемпионат мира стартовал в четверг, 14 июня, в «Лужниках» матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 5:0.

На матче присутствовали более 80 тысяч зрителей. Кроме того, более 20 тысяч человек смотрели игры в фан-зоне на Воробьевых горах. Люди могли уехать домой на метро, Московском центральном кольце (МЦК), бесплатных автобусах для болельщиков и такси.

92 тысячи человек уехали на метро и МЦК, 18 тысяч — на бесплатных автобусах, около двух тысяч — на такси.


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Карта места

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Теги: 
транспорт  ЧМ-2018  чемпионат мира-2018  чемпионат мира 

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