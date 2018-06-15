15 июня. Mossovetinfo.ru – Общественный транспорт Москвы справился с перевозкой болельщиков после матча открытия чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.
Чемпионат мира стартовал в четверг, 14 июня, в «Лужниках» матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 5:0.
На матче присутствовали более 80 тысяч зрителей. Кроме того, более 20 тысяч человек смотрели игры в фан-зоне на Воробьевых горах. Люди могли уехать домой на метро, Московском центральном кольце (МЦК), бесплатных автобусах для болельщиков и такси.
92 тысячи человек уехали на метро и МЦК, 18 тысяч — на бесплатных автобусах, около двух тысяч — на такси.
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