27 декабря. Mossovetinfo.ru – Департамент строительства Москвы объявил конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству транспортных развязок на пересечении железнодорожных путей Курского направления с ТТК и Люблинской улицей, сообщает пресс-служба департамента.



Необходимо будет построить путепровод между 2-м Южнопортовым проездом и Южнопортовой улицей, путепровод через Курское направление МЖД, две эстакады основного хода и четыре эстакады для съезда и въезда на основной ход. Кроме того, необходимо провести благоустройство прилегающих улиц.



Проектные работы необходимо завершить в течение года после заключения государственного контракта. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 795,7 миллиона рублей.