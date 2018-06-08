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Город (Москва и область)     08.06.2018 16:53

Московский транспорт готов к чемпионату мира по футболу

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Теги:  ЧМ-2018  транспорт  общественый транспорт 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Транспортный комплекс Москвы полностью готов к чемпионату мира по футболу 2018 года, заявил заместитель главы департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин.

По словам Пронина, в Москве готовы обеспечить комфортное передвижение по городу туристов и болельщиков. При этом в департаменте считают, что количество людей, пользующихся общественным транспортом, в дни ЧМ-2018 вырастет не более, чем на 5%. Также отмечается, что добровольную аккредитацию для работы во время чемпионата прошли 5 тысяч такси.

Сообщается также, что контактный центр департамента информационных технологий Москвы готов предоставлять консультации по работе общественного транспорта столицы на 5 языках.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи чемпионата примут стадионы «Лужники» и «Спартак».


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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  транспорт  общественый транспорт 

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