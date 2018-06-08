8 июня. Mossovetinfo.ru – Транспортный комплекс Москвы полностью готов к чемпионату мира по футболу 2018 года, заявил заместитель главы департамента транспорта столицы Дмитрий Пронин.



По словам Пронина, в Москве готовы обеспечить комфортное передвижение по городу туристов и болельщиков. При этом в департаменте считают, что количество людей, пользующихся общественным транспортом, в дни ЧМ-2018 вырастет не более, чем на 5%. Также отмечается, что добровольную аккредитацию для работы во время чемпионата прошли 5 тысяч такси.



Сообщается также, что контактный центр департамента информационных технологий Москвы готов предоставлять консультации по работе общественного транспорта столицы на 5 языках.



Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Москве матчи чемпионата примут стадионы «Лужники» и «Спартак».