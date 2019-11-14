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Город (Москва и область)     14.11.2019 15:56

Треть школьников Подмосковья была свидетелями угроз и оскорблений в школах

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Теги:  Московская область  школы  опрос 

14 ноября. Mossovetinfo.ru – По данным опроса проведенного аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье, почти 33% школьников в регионе сообщили, что в классах постоянно или часто обзывают кого-то обидными словами или угрожают, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на детского омбудсмена Подмосковья Ксению Мишонову.

Кроме того, по словам Мишоновой, 15% школьников рассказали, что сами испытывали подобное на себе.

При этом, только 10% педагогов, принявших участие в опросе, согласились с наличием угроз и оскорблений в школах. В тоже время 89,9% педагогов заявили, что подобные ситуации крайне редки.

Около 37% школьников заявили, что постоянно или часто становятся свидетелями того, как в их коллективах высмеивают особенности кого-то из ребят, а около 14% заявили, что сами подвергаются насмешкам.

В тоже время, 76% опрошенных школьников заявили, что не сталкивались с ситуациями, в которых сверстники заставляли бы кого-то совершать действия, унижающие достоинство, а 67% заявили, что никогда не сталкивались с буллингом в социальных сетях.


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Теги: 
Московская область  школы  опрос 

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