14 ноября. Mossovetinfo.ru – По данным опроса проведенного аппаратом уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье, почти 33% школьников в регионе сообщили, что в классах постоянно или часто обзывают кого-то обидными словами или угрожают, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на детского омбудсмена Подмосковья Ксению Мишонову.



Кроме того, по словам Мишоновой, 15% школьников рассказали, что сами испытывали подобное на себе.



При этом, только 10% педагогов, принявших участие в опросе, согласились с наличием угроз и оскорблений в школах. В тоже время 89,9% педагогов заявили, что подобные ситуации крайне редки.



Около 37% школьников заявили, что постоянно или часто становятся свидетелями того, как в их коллективах высмеивают особенности кого-то из ребят, а около 14% заявили, что сами подвергаются насмешкам.



В тоже время, 76% опрошенных школьников заявили, что не сталкивались с ситуациями, в которых сверстники заставляли бы кого-то совершать действия, унижающие достоинство, а 67% заявили, что никогда не сталкивались с буллингом в социальных сетях.