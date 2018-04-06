6 апреля. Mossovetinfo.ru – Три автобусных маршрута на западе Москвы станут бестурникетными до конца апреля. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.
Речь идет о следующих маршрутах:
№ 733 «Крылатское – Аминьево»
№ 794 «Метро «Молодежная» – Немчиновка»
№ 908 «Метро «Каширская» – Метро «Филевский парк».
На данный момент бестурникетный режим действует на 77 наиболее популярных автобусных маршрутах, а также на 27 трамвайных маршрутах.
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