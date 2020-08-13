13 августа. Mossovetinfo.ru – Три автобусных маршрута прекратят работать в Москве с 15 августа из-за низкого пассажиропотока, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.



Прекращают свою работу маршруты т11к «Загорье - Метро «Каширская», т70к «Братцево – Захарково» и №271 «Крылатское - Метро «Полежаевская».



Пассажиры смогут воспользоваться дублирующими маршрутами. Вместо т11к можно воспользоваться маршрутом т11, вместо маршрута т70к – маршрутом т70, вместо автобуса № 271 – автобусами т19 и №391.