25 октября. Mossovetinfo.ru – Проект планировки двух кварталов по программе реновации жилья в районе Фили-Давыдково предусматривает строительство трех детских садов и двух школьных корпусов, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на начальника территориальной проектно-планировочной мастерской ГБУ «ГлавАПУ» Людмилу Машинскую.



Проект планировки предусматривает строительство детских садов на 150, 240 и 300 мест, а также двух школьных зданий на 1025 учеников. В одном из школьных зданий предусмотрено создание физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий различными видами спорта.



Кроме того, проект планировки предусматривает объединение всех зеленых зон в районе кварталов 58 и 59 района Фили-Давыдково. Территории вдоль улиц Пивченкова, Олеко Дундича и Кастанаевской соединят пешеходными дорожками. Предусмотрено также создание трех внутриквартальных проездов, регулируемых пешеходных переходов, заездных карманов для транспорта, установка шумозащитных экранов вдоль железной дороги. Помимо этого, будут обновлены инженерные коммуникации.



Проект планировки кварталов представлен на экспозиции, открытой в районе Фили-Давыдково. 29 октября, состоится собрание участников публичных слушаний по проекту. На экспозиции и во время собрания жители могут пообщаться с проектировщиками, задать им вопросы, оставить свои предложения. В письменном виде предложения можно будет подать в течение недели после собрания. Все они также будут переданы разработчикам проекта.