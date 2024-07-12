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Город (Москва и область)     16.07.2024 15:37

Три новые дороги построят в Москве по концессионным соглашениям - Собянин

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Теги:  Москва  дороги  концессии  Собянин  власть  эффективность 

16 июля — Mossovetinfo.ru — В рамках концессионных соглашений в столице построят три новые дороги, "трассы снизят загруженность существующих дорог и улучшат транспортную доступность девяти районов города, где живут около 1,3 миллиона человек", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Собянин сообщил:

- одна магистраль свяжет Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с Хорошёво-Мневниками в обход Волоколамского шоссе;

- другая дорога соединит север города с деловым центром "Москва-Сити" и застройкой Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева;

- третья автомагистраль свяжет бывшую промзону "ЗИЛ" с югом и юго-западом в обход ТТК.


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Теги: 
Москва  дороги  концессии  Собянин  власть  эффективность 

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