Три новые дороги построят в Москве по концессионным соглашениям - Собянин

16 июля — Mossovetinfo.ru — В рамках концессионных соглашений в столице построят три новые дороги, "трассы снизят загруженность существующих дорог и улучшат транспортную доступность девяти районов города, где живут около 1,3 миллиона человек", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Собянин сообщил:



- одна магистраль свяжет Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с Хорошёво-Мневниками в обход Волоколамского шоссе;



- другая дорога соединит север города с деловым центром "Москва-Сити" и застройкой Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева;



- третья автомагистраль свяжет бывшую промзону "ЗИЛ" с югом и юго-западом в обход ТТК.