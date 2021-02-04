 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Город (Москва и область)     04.02.2021 09:53

Три новые станции салатовой линии метро откроют в 2023 году

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен  строительство 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Три строящиеся станции Люблинско-Дмитровской линии метрополитена откроют для пассажиров в 2023 году, сообщается на портале mos.ru.

На станциях «Физтех», «Лианозово» и «Улица 800-летия Москвы» началось возведение монолитных конструкций, ведется проходка перегонных тоннелей между станциями «Селигерская» и «Физтех», также проводятся работы по выносу коммуникаций.

По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, пока не планируется продолжать Люблинско-Дмитровскую линию за пределы города Москвы, однако при строительстве данного участка техническая возможность продления линии будет заложена.

Строительство нового участка Люблинско-Дмитровской линии улучшит транспортную доступность Дмитровского района, Восточного Дегунина, Лианозова и поселка Северный. Кроме того, новый участок салатовой ветки позволит разгрузить конечные станции Серпуховско-Тимирязевской или Калужско-Рижской линий, а также снизит интенсивность движения по Дмитровскому шоссе.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен  строительство 

Возврат к списку

Лента новостей

09:53 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой линии метро откроют в 2023 году

09:34 Мнения Врач назвал факторы, которые защищают от заражения коронавирусом

09:17 В России Минцифры предложило не считать тайной связи данные о местоположении телефона

08:21 Общество Названа причина сбоя на фиолетовой ветке метро утром 4 февраля

08:08 Общество Серьезный сбой произошел утром 4 февраля на фиолетовой ветке метро

Актуальные материалы

11:09 В мире ЕС ужесточил правила въезда в Шенгенскую зону

13:45 Город (Москва и область) В 2021 году в Москве благоустроят 24 площади, улицы и набережные

23:29 Город (Москва и область) Движение ограничат в районе Мосгорсуда утром 2 февраля - МВД

09:26 Город (Москва и область) Картой «Тройка» с 1 февраля можно оплатить проезд в Подмосковье

12:03 Происшествия Мужчина задержан в Москве за призывы к участию в незаконной акции и насилию против полиции

11:16 Город (Москва и область) Власти Москвы заявили о намерении достроить БКЛ в 2022 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru