28 декабря. Mossovetinfo.ru - Три новые выделенные полосы для общественного транспорта начали работать в Москве с 28 декабря, сообщает telegram-канал департамента транспорта столицы.



Новые «выделенки» расположены на улице Маршала Василевского (на участке от улицы Щукинской до дома 42 по улице Щукинской), на 16-й Парковой улице (на участке дома 22, строение 1 до Щелковского шоссе) и на улице Новая Башиловка (на участке от дома 36 строение 33 по Ленинградскому проспекту) и участке Третьего транспортного кольца (до дома 31А по Ленинградскому проспекту).



Новые выделенки расположены на улицах, по которым проходит 24 маршрута общественного транспорта. Каждый час по ним проходит от 20 до 60 автобусов. Введение «выделенок» сделает более быстрой и комфортной дорогу для 80 тысяч пассажиров.