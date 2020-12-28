Другие материалы
-
Город (Москва и область)
28.12.2020, 14:00
Три новые выделенные полосы для общественного транспорта открыли в Москве
28 декабря. Mossovetinfo.ru - Три новые выделенные полосы для общественного транспорта начали работать в Москве с 28 декабря, сообщает telegram-канал департамента транспорта столицы. Новые «...
-
Город (Москва и область)
28.12.2020, 09:31
Москвичам рассказали о работе транспорта в праздники
28 декабря. Mossovetinfo.ru - Режим работы общественного транспорта изменится в Москве в дни новогодних праздников. Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь метро, МЦД и МЦК будут работа...
-
Город (Москва и область)
28.12.2020, 09:12
В Москве открылась запись на прививку от COVID-19 для людей старшего поколения
28 декабря. Mossovetinfo.ru - В Москве открылась запись на прививку от коронавируса для граждан старше 60 лет, сообщается на портале mos.ru. Записаться на прививку от коронавируса они могут...