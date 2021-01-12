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Город (Москва и область)     12.01.2021 08:13

Три новых корпуса для больных с COVID-19 открыли в резервном госпитале в Сокольниках

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

12 января. Mossovetinfo.ru - В резервном госпитале в Сокольниках открылись три новых корпуса для больных с коронавирусом. Об этом сообщает mos.ru.

625 дополнительных коек, 18 из которых для интенсивной терапии, развернуты в соседних с госпиталем корпусах, где находился обсерватор.

В Москве резервные госпитали также открыты в ледовом дворце «Крылатское», автомобильном торговом центре «Москва», в павильоне № 75 на ВДНХ и в Коммунарке.

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Карта места

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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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