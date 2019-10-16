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Город (Москва и область)     16.10.2019 10:03

Три площадки для выгула собак обустроены в парке Дружбы

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Теги:  животные в городе  парки  благоустройство  Парк Дружба  собаки 

16 октября. Mossovetinfo.ru – На территории парка Дружба в рамках комплексного благоустройства обустроили три площадки для выгула собак.

Одна площадка обустроена в районе Флотской улицы, вторая – напротив Фестивальной улицы, третья – на улице Лавочкина.

Площадки обустроены таким образом, чтобы владельцы животных не мешали других отдыхающим в парке. Все площадки огорожены по периметру, что позволяет собакам гулять без намордников. На площадках установлено все необходимое оборудование, чтобы не только выгуливать собаку, но и заниматься ее дрессировкой: комплексы с препятствиями, которые расположены последовательно. Это барьеры и туннели различного типа, кольца, подиумы.


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Карта места

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Теги: 
животные в городе  парки  благоустройство  Парк Дружба  собаки 

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