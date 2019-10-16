16 октября. Mossovetinfo.ru – На территории парка Дружба в рамках комплексного благоустройства обустроили три площадки для выгула собак.



Одна площадка обустроена в районе Флотской улицы, вторая – напротив Фестивальной улицы, третья – на улице Лавочкина.



Площадки обустроены таким образом, чтобы владельцы животных не мешали других отдыхающим в парке. Все площадки огорожены по периметру, что позволяет собакам гулять без намордников. На площадках установлено все необходимое оборудование, чтобы не только выгуливать собаку, но и заниматься ее дрессировкой: комплексы с препятствиями, которые расположены последовательно. Это барьеры и туннели различного типа, кольца, подиумы.