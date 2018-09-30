30 сентября. Mossovetinfo.ru – Около Московского международного делового центра «Москва-Сити» появятся три подземных пешеходных перехода. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.



Первый переход соединит железнодорожную платформу «Тестовская» и новый жилой комплекс. Второй переход свяжут с тоннелем, который ведет к деловому центру и платформе «Тестовская». Третий переход соединит микрорайон Камушки и нечетную сторону Шмитовского проезда.