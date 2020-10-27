27 октября. Mossovetinfo.ru – Три станции Большой Кольцевой линии метро откроют для пассажиров в декабре 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.
Пассажиров примут станции «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская» западного участка КЛ, а также станция «Электрозаводская» северо-восточного участка БКЛ.
С начала года в московском метрополитене было открыто шесть новых станций: четыре на Некрасовской линии и две станции на БКЛ.
16:09 Город (Москва и область) Три станции БКЛ откроют для пассажиров в декабре
14:14 В России Глава Роспотрбнадзора допустила введение новых ограничений из-за коронавируса
13:05 Город (Москва и область) В Москве не будут закрывать бары и ночные клубы
12:11 Власть Льготная ипотека под 6,5% продлена до 1 июля 2021 года
13:51 Другое «Краснодар» назвал предвзятым судейство в матче со «Спартаком»
14:07 В России Официальные данные по коронавирусу в России за сутки
14:04 Общество Официальные данные по коронавирус по Москве за сутки
00:37 Город (Москва и область) В Москве перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток
09:07 Город (Москва и область) Собянин пояснил, почему перевел часть московских школьников на дистанционное обучение
00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели