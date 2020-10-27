27 октября. Mossovetinfo.ru – Три станции Большой Кольцевой линии метро откроют для пассажиров в декабре 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.



Пассажиров примут станции «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская» западного участка КЛ, а также станция «Электрозаводская» северо-восточного участка БКЛ.



С начала года в московском метрополитене было открыто шесть новых станций: четыре на Некрасовской линии и две станции на БКЛ.