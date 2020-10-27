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Город (Москва и область)     27.10.2020 16:09

Три станции БКЛ откроют для пассажиров в декабре

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Теги:  метро  метрополитен  БКЛ  станции  открытие 

27 октября. Mossovetinfo.ru – Три станции Большой Кольцевой линии метро откроют для пассажиров в декабре 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

Пассажиров примут станции «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская» западного участка КЛ, а также станция «Электрозаводская» северо-восточного участка БКЛ.

С начала года в московском метрополитене было открыто шесть новых станций: четыре на Некрасовской линии и две станции на БКЛ.


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Теги: 
метро  метрополитен  БКЛ  станции  открытие 

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