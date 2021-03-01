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Город (Москва и область)     01.03.2021 12:20

Три станции МЖД переименуют с 25 марта

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Теги:  МЖД  станции  переименование 

1 марта. Mossovetinfo.ru – С 25 марта три станции МЖД сменят свои названия, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Станция Коломенская будет называться Варшавская, станция Тушино - Тушинская, станция Перово сменит название на Чухлинка.

Смена названий станций делается для удобства пассажиров. Станции Варшавская и Тушинская будут называться также, как соседние станции метро, а станция Перово Казанского направления получит название Чухлинка, как и соседняя станция Горьковского направления.

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Карта места

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Теги: 
МЖД  станции  переименование 

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