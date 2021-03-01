Три станции МЖД переименуют с 25 марта

1 марта. Mossovetinfo.ru – С 25 марта три станции МЖД сменят свои названия, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Станция Коломенская будет называться Варшавская, станция Тушино - Тушинская, станция Перово сменит название на Чухлинка.



Смена названий станций делается для удобства пассажиров. Станции Варшавская и Тушинская будут называться также, как соседние станции метро, а станция Перово Казанского направления получит название Чухлинка, как и соседняя станция Горьковского направления.