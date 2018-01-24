24 января. Mossovetinfo.ru ¬– Трудовые патенты принесли в бюджет Москвы 15,7 миллиарда рублей в 2017 году. Об этом сообщили ИА «Моссовет» в департаменте города Москвы по экономической политике и развитию.



Многофункциональным миграционным центром Москвы (ММЦ) в 2017 году было выдано более 453 тысяч, что на 12 процентов превышает показатели 2016 года.



В 2015 году «квоты» для мигрантов были заменены на трудовые патенты, а регионам предоставили право устанавливать их стоимость с учетом особенностей своих рынков труда.