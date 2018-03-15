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Город (Москва и область)     15.03.2018 08:53

Цб РФ отозвал лицензию у московского банка «Кредит Экспресс».

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Теги:  банки  ЦБ РФ  Банк России 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Банк России с 15 марта отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Кредит Экспресс». Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта банк занимал 372-е место в банковской системе Российской Федерации.

ООО КБ «Кредит Экспресс» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.


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Теги: 
банки  ЦБ РФ  Банк России 

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