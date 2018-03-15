15 марта. Mossovetinfo.ru – Банк России с 15 марта отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Кредит Экспресс». Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.



Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта банк занимал 372-е место в банковской системе Российской Федерации.



ООО КБ «Кредит Экспресс» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.