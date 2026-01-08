 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     17.01.2026 10:31

Цена предложения квартир в московских новостройках за год выросла на 29% - «Коммерсантъ»

Теги:  Москва  жилье  цены  Дом.РФ  Миронов  доступность жилья  справедливость  Справедливая Россия 

17 января — Mossovetinfo.ru — Стоимость первичного жилья (цена предложения) в «старой» Москве за 2025 год выросла на рекордные за пять лет 29%, достигнув 800 тыс. руб. за 1 кв. м., - сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что за год рост ускорился на 12 процентных пунктов, несмотря на снижение спроса. Это объясняется изменением структуры экспозиции: с рынка исчезают бюджетные предложения. Девелоперы сокращают темпы вывода новых проектов, ориентируясь на строительство объектов не ниже бизнес-класса.

Основное влияние на среднюю стоимость новостроек в Москве оказало изменение структуры предложения. Доля более массового жилья в экспозиции сокращается, в то время как элитного, бизнес- и премиум-классов растет, поясняет управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

По данным «Дом.РФ», в 2025 году объем запусков новых многоквартирных объектов в Москве снизился на 29% год к году, до 3,9 млн кв. м.

14 января 2026 года в своем телеграм-канале председатель партии «Справедливая Россия» (СР), руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов сообщил, что Правительство России формально выполнило поручение Президента Владимира Путина об отмене моратория на штрафы для застройщиков. «Моратория нет. Но что придумали вместо него? Отсрочку. Распоряжением кабмина взяли и освободили застройщиков от уплаты долгов еще на год!», - написал Миронов.

Миронов напомнил, что ««Справедливая Россия» не раз призывала кабмин отменить мораторий на штрафы для застройщиков. Который позволял им не нести никакой ответственности за задержки, дефекты жилья. Чиновники собирались продлевать мораторий и на этот год, но нашу позицию поддержал Президент. На «Прямой линии» в декабре Владимир Путин четко поручил правительству этого не делать».

Москва  жилье  цены  Дом.РФ  Миронов  доступность жилья  справедливость  Справедливая Россия 

Цена предложения квартир в московских новостройках за год выросла на 29% - «Коммерсантъ»

