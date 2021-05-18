Центральный детский магазин на Лубянке закрыли из-за нарушения антикоронавирусных мер

18 мая. Mossovetinfo.ru — Роспотребнадзор временно приостановил деятельность Центрального детского магазина на Лубянке из-за нарушения антикоронавирусных мер, сообщает пресс-служба ведомства.



В воскресенье, 16 мая, в ЦДМ планировалась встреча с актерами фильма «Майор Гром». В результате возле магазина и внутри него скопилось большое количество людей, мероприятие было отменено.



Роспотребнадзор провел проверку по факту случившегося и установил следующие нарушения: организаторы не обеспечили необходимый контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, в местах общего пользования отсутствовало оборудование по обеззараживанию воздуха, в ЦДМ не был создан достаточный запас дезинфицирующих средств, у сотрудников клининга и техперсонала отсутствовали результаты тестирования на коронавирус.



Работа магазина временно приостановлена, административное дело в отношении владельцев передано в Тверской районный суд Москвы.