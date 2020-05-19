19 мая. Mossovetinfo.ru – Многофункциональные центры в Москве откроют в понедельник, 25 мая, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Собянина, соответствующее решение будет принято на этой неделе в связи с тем, что в онлайн-режиме, большое количество услуг получить невозможно.
13 мая на встрече с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта «Мой социальный помощник» Собянин заявил, что центры госуслуг могут быть открыты в Москве «в ближайшие недели».
В начале марта МФЦ Москвы перевели в режим работы по предварительной записи, в связи с распространением коронавируса. Позднее посещение МФЦ гражданами было полностью отменено, МФЦ стали предоставлять услуги только в онлайн-режиме, при этом оказание ряда услуг было временно приостановлено.
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