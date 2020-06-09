9 июня. Mossovetinfo.ru – Центры госуслуг «Мои документы», возобновившие работу в Москве с 25 мая, продолжают работу только по предварительной записи, сообщается на официальном сайте центров госуслуг.



Всего 25 мая возобновили работу 88 центров госуслуг. В них можно получить 144 услуги, которые невозможно получить в электронном виде. При этом, для посещения центров госуслуг была введена обязательная предварительная запись.



С полным списком адресов работающих центров госуслуг можно ознакомиться здесь.