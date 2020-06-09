Другие материалы
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Город (Москва и область)
09.06.2020, 17:37
Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 13 июня
9 июня. Mossovetinfo.ru –В честь Дня России в пятницу и субботу, 12 и 13 июня, парковка в Москве будет бесплатной, сообщается в на официальном сайте Администратора московского парковочного простра...
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Город (Москва и область)
09.06.2020, 17:15
Центры Госуслуг «Мои документы» продолжают работать по записи
9 июня. Mossovetinfo.ru – Центры госуслуг «Мои документы», возобновившие работу в Москве с 25 мая, продолжают работу только по предварительной записи, сообщается на официальном сайте центров госусл...
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Город (Москва и область)
09.06.2020, 14:11
Восстановлено движение автобусов до московских кладбищ
9 июня. Mossovetinfo.ru – Мосгортранс восстановил движение автобусов до городских кладбищ, временно приостановленное из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте организации. ...