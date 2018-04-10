10 апреля. Mossovetinfo.ru – Архитектурная подсветка появилась на фасадах всех центров государственных услуг «Мои документы» в Москве. Об этом сообщается на портале мэра столицы.



Это яркие фонари с теплым желтым свечением. Они установлены таким образом, чтобы не мешать жителям ближайших домов.