29 мая. Mossovetinfo.ru – На портале nedoma.mos.ru появился новый сервис, которые позволяет найти цифровой пропуск по номеру телефона.
С помощью нового сервиса можно посмотреть список своих пропусков, узнать действуют ли они, а также внести в них изменения. Кроме того, раньше, если по каким-то причинам человек не сохранил пропуск или потерял его, необходимо было обращаться в службу техподдержки и ждать рассмотрения заявки на восстановление. С помощью нового сервиса пропуска можно найти самостоятельно.
Сервисе «Найти свои цифровые пропуска» надо найти на портале и ввести в нем номер телефона, указанного при оформлении пропуска. Пользователю придет смс, с кодом, с помощью которого можно увидеть все оформленные на данный номер пропуска. Если пропуск не действителен, можно будет узнать дату и причину аннулирования. Также у пользователя появится возможность получить QR-код пропуска, и внести в пропуск изменения – внести в пропуск номер автомобиля или транспортной карты.
Система цифровых пропусков была введена в Москве и Московской области с 15 апреля. Пропуска необходимы для поездок на автомобилях и общественном транспорте включая такси. При этом пропуска, выданные в Московской области, были действительны в Москве и наоборот. С 23 мая система цифровых пропусков в Московской области была отменена. С 27 мая в Москве действуют только цифровые пропуска, выданные в Москве.
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